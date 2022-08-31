İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 10:04
Ekonominin ikinci çeyrek performansı belli oldu.
TÜİK verilerine göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) nisan-mayıs-haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 7,6 arttı.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde büyümenin yüzde 7,3 olmasını bekliyordu.
TÜİK ilk çeyrek için açıkladığı yüzde 7,3'lük büyüme rakamını yüzde 7,5 olarak revize etti.
Mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ikinci çeyrekte önceki döneme göre yüzde 2,1 artış kaydetti.
2021 için daha önce yüzde 11 olarak açıklanan büyüme yüzde 11,4 olarak revize edildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!