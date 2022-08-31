MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 31 Ağustos 2022 10:53
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan etkisiz hale getirildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!