Cumhur İttifakı, sahada kararsız seçmenin nabzını tutuyor

2023 seçimlerine 10 aydan az bir süre kalırken, AK Parti ve MHP çalışmalarını hızlandırdı. Tam kadroyla sahada halkın nabzını tutan parti teşkilatları, kararsız seçmenin Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğu tespitinde bulunuyor.

AK Parti kurmayları halkın taleplerini dinliyor

Anadolu turuna devam eden AK Parti kurmayları, kapı kapı dolaşarak projeler anlatıyor, halkın taleplerini dinliyor.

MHP teşkilatları da sahada kararsız seçmene ulaşıyor. Son dönemde hükümetin hem ekonomi hem de dış politika alanında attığı adımların karşılık bulduğu ifade ediliyor.

Bahçeli, mitinglerine 4 Eylül'de başlayacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli de seçim mitinglerine 4 Eylül'de Sivas'tan başlayacak.

Bahçeli, "Adayımız belli, kararımız net" mesajı verecek.

Bahçeli'nin talimatıyla Genel Başkan Yardımcıları, Eylül 2021'den bu yana sahada aktif çalışıyor. Parti yöneticileri il ziyaretlerinin ardından ilçe toplantıları düzenliyor.