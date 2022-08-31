Kocaeli'de halk otobüsünde tekme tokat kavga
Kocaeli Derince'de, halk otobüsünde tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar tekme tokat birbirlerine girerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Ağustos 2022 11:55
Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirlerine tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti.
Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde iki grubun birbirlerine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!