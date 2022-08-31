Üniversite kayıtları için son gün

15 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçları sonrası üniversite kayıt dönemi başladı.

Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınmaya başlandı.

Üniversite kayıt işlemini henüz yapmamış adaylarsa kayıtların ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

Üniversite kayıtları bugün sona eriyor

YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, e-kayıt yani elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu tabloya göre üniversite kayıtları bugün sona eriyor.

Gün içerisinde kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedecek.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme takviminin açıklanması bekleniyor.

YÖK'ten hatırlatma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sosyal medya hesaplarından üniversite kayıt işlemlerinin bugün sona erdiği hatırlatılarak, "YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün sona eriyor" ifadeleri kullanıldı.