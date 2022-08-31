Kripto şirketi,yanlışlıkla 10,5 milyon dolar ödeme yaptı
Kripto para platformu Crypto.com'un, 100 dolarlık bir geri ödeme işlemini gerçekleştirirken bir kişiye yanlışlıkla 10,5 milyon dolar gönderdiği ortaya çıktı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 31 Ağustos 2022 13:01
Avustralya'da Foris GFS olarak işlem yapan Crypto.com, Avustralyalı bir kadına yanlışlıkla 10,5 milyon dolar ödeme yaptı.
2021 Mayıs'ta yapılan söz konusu işlem, 2021 Aralık'ta fark edildi.
Şirket, Victoria yüksek mahkemesine başvurdu ve şubat ayında kadının banka hesabının dondurulmasına karar verildi.
Kadının, paranın 10,1 milyon dolarlık kısmını ortak bir hesaba aktardığı; 1,35 milyon dolara bir ev aldığı ve bu evi Malezya'daki kardeşine devrettiği ortaya çıktı.
Paranın iadesine ilişkin süreç devam ediyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!