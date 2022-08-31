Bakan Soylu'dan Thodex'in kurucusunun iadesine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.

Bakan Soylu, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Thodex'in kurucusunun iade süreci

Soylu, kırmızı bültenle aranan ve dün Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer ile ilgili konuştu:

"Hem dosya hem iade süreci için iki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'talar. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle birlikte hareket edecekler, deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve karar çerçevesinde biz iadesini bekliyoruz. Arnavutluk'taki mahkemenin tarihine ve kararına göre iadesini bekliyoruz."