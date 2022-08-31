Bakan Soylu'dan Thodex'in kurucusunun iadesine ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade süreciyle ilgili, "İki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'ta, süreç işliyor. Arnavutluk'taki mahkemenin tarihine ve kararına göre iadesini bekliyoruz" dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 13:02
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet" konulu toplantıya katıldı.
Bakan Soylu, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Thodex'in kurucusunun iade süreci
Soylu, kırmızı bültenle aranan ve dün Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer ile ilgili konuştu:
"Hem dosya hem iade süreci için iki arkadaşımız şu anda Arnavutluk'talar. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle birlikte hareket edecekler, deport edilebilir. Oradaki mahkemeye çıkacak ve karar çerçevesinde biz iadesini bekliyoruz. Arnavutluk'taki mahkemenin tarihine ve kararına göre iadesini bekliyoruz."100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!