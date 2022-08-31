Antalya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 14:22
Kuyucak Mahallesi Keleklik mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, karadan 7 arazöz, orman ve jandarma ekipleri ile havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale sürüyor.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!