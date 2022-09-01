Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

İlk derece mahkemesince, zabıt katibi olarak görev yapmakta iken yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten ve asilde aranan şartları taşıyan davacıya, 657 sayılı Kanun'un 175. maddesi uyarınca vekalet aylığı ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

Adalet Bakanlığı savunması kabul görmedi

Adalet Bakanlığı tarafından, kadro yetersizliği nedeniyle, yazı işleri müdürü kadrosunun tahsis edilemediği, ayrıca yazı işleri müdürü kadrosuna asaleten ve vekaleten atama yetkisinin nihai olarak Bakanlığa ait olduğu, vekaleten atanmayan davacıya, tazminat şeklinde olsa dahi ücret ödenmesinin mümkün bulunmadığı savunulmuştur.

Danıştay 12. Dairesi ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/4664

Karar No: 2022/965

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ... Bakanlığı

VEKİLİ: Av....

DİĞER DAVALI:

... Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı - ...

KARŞI TARAF (DAVACI) : ...

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 25/10/2013 tarihli işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; Mahkemelerince daha önce verilen "dava konusu işlemin parasal hak talebinin reddine ilişkin kısmı yönünden iptaline, vekalet aylığına eş değer bir ücretin idareye başvuru tarihi olan 07/08/2013 tarihinden itibaren yasal faiziyle hesaplanarak davacıya ödenmesine, davanın kadro tahsisine yönelik kısım yönünden reddine" ilişkin kararın "iptal-kabule" ilişkin kısmının, eksik inceleme nedeniyle Danıştay Onikinci Dairesinin 30/06/2020 tarih ve E:2018/6785, K:2020/2608 sayılı kararıyla bozulması üzerine, bozma kararına uyularak;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86. maddesinde, vekalet görevi ve aylık verilmesi şartlarının düzenlendiği; 174. ve 175. maddelerinde de, vekalet aylığı ödenebilmesi için görevin fiilen yapılmasının ve vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğunun kurala bağlandığı; buna göre, vekaleten atananlara, bu görevlerin fiilen icra edilmesi ve asilde aranan şartların taşınması kaydıyla, vekalet aylığı ödenmesi gerektiğinin kuşkusuz olduğu; Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin, dava konusu işlem tarihi itibarıyla yürürlükte olan 8. maddesinin (B) fıkrasının 3. bendinde yazı işleri müdürü kadrosuna atanma şartlarının düzenlendiği;

Bu durumda, zabıt katibi olarak görev yapmakta iken yazı işleri müdürlüğü görevini yürüten ve asilde aranan şartları taşıyan davacıya, 657 sayılı Kanun'un 175. maddesi uyarınca vekalet aylığı ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idarelerden Adalet Bakanlığı tarafından, kadro yetersizliği nedeniyle, yazı işleri müdürü kadrosunun tahsis edilemediği, ayrıca yazı işleri müdürü kadrosuna asaleten ve vekaleten atama yetkisinin nihai olarak Bakanlığa ait olduğu, vekaleten atanmayan davacıya, tazminat şeklinde olsa dahi ücret ödenmesinin mümkün bulunmadığı; emsal yargı kararlarının da bu yönde olduğu belirtilerek, Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Yazı işleri müdürü kadrosuna atanmak için gerekli olan eğitim ve hizmet süresi şartlarını taşıdığı halde, vekalet aylığından yararlandırılmamasında hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarelerden Adalet Bakanlığının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.