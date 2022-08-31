Polis memurunu darbeden AK Partili ilçe başkanı tutuklandı

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan olay büyük tartışma yarattı. AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz ve beraberindeki kişiler, karakol girişinde görevli bir polis memuruna darbedip burnunu kırdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Olay sonrasında gözaltına alınan 5 kişiden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: KARAKOL GİRİŞİNDE ARBEDE YAŞANDI



Kayseri Valiliği, skandalın gündem haline gelmesi ve büyük tepki çekmesi üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs göz altına alınmıştır. Yaralanan polis memuru doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiç bir suretle ve hiç bir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuya ilişkin şunları söyledi: "Dün akşam itibarıyla olayı öğrendim ve valimizle konuştum. O olayla ilgili hemen gereken yapıldı ve tutuklandı. Biz olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için olayın kanunlara uygunluğu önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zamanda olmadığı kadar bugün güçlüdür."