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İBB yöneticisi Saltık'a 'terör örgütüne yardım' davası

Terör Örgütü PKK/KCK' nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 23 sanıklı davada tanık olarak dinlenen İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında 'Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 31 Ağustos 2022 18:01
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İBB yöneticisi Saltık'a 'terör örgütüne yardım' davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, DİAYDER ile dernek yönetici ve üyelerinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütmüş oldukları faaliyetlerin deşifresi ve ortaya konulması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı hatırlatıldı. Davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına yönelik tape kayıtlarındaki tespitler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. DİAYDER soruşturmasında İBB'den alınan ve bir perakende zincir markette kullanılmak üzere 150 liralık yardım kartlarının 20-25 adet olarak "mele" diye tabir edilen kişilere verildiği, bu kartların örgütün kırsal alanında faaliyet yürüten ya da tutuklanarak cezaevine gönderilen ve örgüt tarafından "değer ailesi" olarak ifade edilen ailelere teslim edildiğinin değerlendirildiği anlatıldı.

LİSTEDE ÖRGÜTE MÜZAHİR BİRÇOK ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

O dönem İBB Sosyal Hizmeler'de görevli Yavuz Saltık'ın sosyal yardımlara ilişkin başvuruların bireysel yapılması gerektiği ve yapılan sosyal inceleme araştırması sonucunda yardımın yapıldığını beyan etmesine rağmen DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın anlatımından ve yapılan dijital tespitler doğrultusunda liste halinde başvuru yapıldığının anlaşıldığı, bireysel başvurunun olmadığı belirtildi. Yaklaşık 272 adet market yardım kartlarının belediyeye ait araçla görevli memur aracılığı ile Ekrem Baran'ın ikametgahına gönderildiği, Baran'ın market yardım kartlarını 20-25'er adetlik gruplar halinde "mele" diye tabir edilen şahıslara dağıttığı, kartların bir kısmının "değer ailesi" olarak hitap edilen şahıslara verildiğinin anlaşıldığı, 272 kişilik listede de örgüte müzahir birçok şahsın yer aldığı anlatıldı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Şüpheli Yavuz Saltık'ın ifadesinde söz konusu dernekten yardım talebiyle gelen şahısların olduğunu ve bir kez görüştüğünü, yardım talepleriyle ilgili memura yönlendirme yaptığını kabul ettiği ancak alınan tüm başvuruların belediye yönergesi doğrultusunda alındığını söylemesine rağmen mevzuat hükümleri doğrultusunda söz konusu yardımın yapılmadığının anlaşıldığı, yardım kartlarının toplu şekilde dernek başkanına teslim edildiği kaydedildi. İddianamede, "Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik genel geçer beyanlarda bulunduğu, yardım talebine gelen gruplar hakkında memuriyetin ve işgal ettiği makamın gereği olarak gerekli ve detaylı araştırmayı yapabilecek konumda olduğu, yardım yapılması yönünde talimat verdiği şahıslar hakkında açık kaynaktan dahi araştırma yapılması halinde

derneğin örgüt iltisakı olduğuna yönelik tespitler yapabileceği" öne sürüldü. İddianamede, şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin özel kast ile işlenip işlenmediği hususundaki takdirin mahkemenin takdirinde olduğu belirtilerek şüpheli Yavuz Saltık'ın "Örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Saltık, önümüzdeki günlerde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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