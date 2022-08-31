Erdoğan: Ege'de taciz yaparak huzursuzluk çıkaranlar maşadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Harp okullarının eğitim süresini 5 yıla çıkararak ve kalitesini artırarak nitelikli askeri personel yetiştiriyoruz. Pazartesi günü Kütahya ve Afyon'a giderek bu büyük zaferin sevincini 10 binlerce vatandaşımızla paylaştık."

"Dünyanın gerisinde kalan bir eğitim sistemiyle değil, önünde giden bir eğitim sistemiyle sadece kendimizin değil, dostlarımızında ihtiyacını karşılıyoruz."

"Kara ve harp okullarımız Bizim geleneğimizde, ordu milletin bekasının teminatı olan bir kurumdur."

"Kışla camiilerinin kapatılması ve asker ailelerine yönelik ayrımcılık başta olmak üzere bu üzüntü verici gidiş tamamen geçmişte kalmıştır."

"Kahraman ordumuzdan yakında yeni başarıların, yeni zaferlerin müjdesini alacağız."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelenin tüm şehitlerini rahmetle yad ediyorum."

"Doğu Akdeniz'de ülkemizin çıkarlarını baltalamak için kopartılan gürültülerin gerisindeki karın ağrılarının gayet farkındayız."

"Ege'de taciz yaparak huzursuzluk çıkaranlar maşadır"

"Ege'de tacizleriyle huzursuzluk çıkaranların sadece maşa olduğunu biliyoruz.

Neredeyse 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'nin bizimle ne ekonomik ne de standartları mukayese edilemeyecek ülkeleri alırken bizi bekletmesinin sebebini de çok iyi biliyoruz."

"Sınırlarımızda teröristlere bedava yağdırılan silahları bize parasıyla satmayanların amaçlarının farkındayız."

"Dün, ülkemize ve milletimize karşı husumetini ipini elinde tuttuğu kuklaları vasıtasıyla sergileyenler vardı, bugün de aynı yöntemi izleyenler var."

"Cumhuriyetimizin 100. yılını sembolik bir dönüm noktası olmaktan çıkartıp, büyük ve güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte yükselteceğiz."