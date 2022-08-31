Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ağustos 2022 18:36
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!