Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı köpeğini saldırttı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan ve kırmızı ışıkta yakalanan otomobil sürücüsü Arda T. (41), ehliyetini isteyen polislere aracının arka koltuğunda bulunan yasaklı bir tür olan 'Dogo Argentino' cinsi köpeğini saldırttı. Köpeğin kolunu ısırdığı trafik polisi Selim Öztürk (32) diğer meslektaşları ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Saraylar Mahallesi Saltak Caddesi'nde meydana
geldi. Polis, alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine 2. Ticari Yolda, 20 AH
990 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurmak istedi.
Ancak sürücü Arda T. ihtara uymayıp, kaçmaya çalıştı. Polisin takibe aldığı
otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta durmak zorunda kalınca yakalandı. Ehliyeti
istenen sürücü Arda T. bir süre trafik polisine direndi. Trafik polisi Selim
Öztürk ehliyet ve ruhsatı almak üzere otomobilin camından elini uzattı. Bu sırada
sürücü Arda T.'nin talimatıyla arka koltukta bulunan yasaklı bir tür olan 'Dogo
Argentino' cinsi köpek, polis memuru Öztürk'ün sağ kolunu ısırdı.
POLİSİ GÜÇLÜKLE KURTARDILAR
Polis memuru Öztürk'ün çabası sağ kolunu dirsek kısmından ısıran köpekten kurtulmaya
yetmedi. Mesai arkadaşları ve vatandaşların müdahalesiyle Öztürk'ün kolu kurtarıldı.
Öztürk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.
ÜÇ İĞNE BİLE KÖPEĞİ BAYILTMAYA YETMEDİ
Olay yerine daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon
ve Bakım Merkezi'ne görevlileri çağrıldı. Araç içinde sürekli havlayan köpeğe
görevliler, camı aralayarak uyuşturucu iğne attı. Bir süre bekleyen görevliler,
uyuşturucu iğne etki etmeyince iki iğne daha attı. Üç iğneye rağmen bayılmayan
ancak sakinleşen köpek, görevliler tarafından alınarak hayvan barınağına götürüldü.
'DAHA ÖNCE ALKOLDEN EHLİYETİNE 2034 YILINA KADAR EL KONULMUŞ'
Polis tarafından gözaltına alınan Arda T.'nin 2,86 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle Arda T.'nin ehliyetine 2034 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Arda T.'nin otomobili çekiciyle otoparka çekildi.
Görgü tanığı Hilmi Yeniçulha, sürücünün talimatıyla köpeğin polisin kolunu
ısırdığını belirtip, "Hem aracı kullanıp hem de alkol alıyormuş. Polisler
durdurdu. Sürücü ehliyet ve ruhsatını vermek istemedi. Köpeğini polise saldırttı.
Köpek polisin kolunu ısırdı. Polisi, köpekten güçlükle kurtardılar. Polisin
kolunu önce sabunla yıkadılar. Daha sonra müdahale etmeye çalıştık. Ambulansla
hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü aşır alkollüydü ve kadınlara laf atarak
ilerliyormuş. Zaten bu nedenle şikayet edilmiş" dedi.