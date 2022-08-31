Millet İttifakı'nda aday belirleme ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanı adayı 6'lı masanın en önemli gündemi konumunda. Liderler uzun süren toplantılar yaptı ancak henüz bu soruya yanıt bulunamadı. Masanın son toplantısında ortak aday vurgusu yapıldı.

Kılıçdaroğlu, iki isme de yeşil ışık yakmadı

Muhalefetin anket ve saha çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da isimleri öne çıkıyor.

İyi Parti yönetimi iki belediye başkanı konusunda hazırlanan anket sonuçlarını 6'lı masaya sundu. Ancak CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki isme de yeşil ışık yakmadı.

CHP yönetimi, anket sonuçlarından farklı bir görüş bildiriyor

6 siyasi parti, Cumhurbaşkanı adayını yapacakları anketlerle belirleme kararı almışlardı ancak bu karar uygulanamıyor. Çünkü CHP yönetimi, anket sonuçlarından farklı bir görüş bildiriyor.

Sorunun çözümü için gözler 6'lı masanın 2 Ekim'de başlayacak ikinci tur görüşmelerine çevrildi.

Bu toplantının ana gündemi aday belirleme süreci olacak. Aday seçimi sonrası yürütülecek kampanya için de ayrı bir komisyon çalışacak.