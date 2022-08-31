OHAL Komisyonu, FETÖ'den kapatılan Aktif Eğitim-Sen'in başvurusunu reddetti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim-Sen, "FETÖ dahil hiçbir terör örgütüne aidiyeti, iltisakı, irtibatı bulunmadığını" ileri sürerek yeniden açılma istemiyle OHAL Komisyonuna başvurdu.

OHAL Komisyonu, Aktif Eğitim-Sen'in başvurusunu reddetti. Komisyonun ret kararında, sendikanın FETÖ elebaşının talimatıyla kurulduğu, sendika tarafından Bank Asya'ya destek amacıyla milyonlarca lira para aktarıldığı, sendika yöneticilerinin örgüt ile bağlantılarına ilişkin tespitlere yer verildi.

Kararda, örgütün dershanelerle kurduğu egemenliğini kaybetmeye başlaması nedeniyle, örgütsel faaliyetlerin sendika çatısı altında sürdürülmesi amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulan sendikalardan biri olduğu belirtildi.

Kuruluş tüzüğünde de örgüt elebaşının söylemlerine yer verildiği aktarılan kararda, "örgüte ve üyelerine karşı açılabilecek soruşturmalarda sendikanın kalkan olarak kullanılması, yasal görünümde etkinlikler ve organizasyonlar perdesi arkasında örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesi, örgüte yeni üye kazandırılması, örgütten kopuşların önüne geçilmesi ve örgüte maddi destek sağlanması"nın amaçlandığı anlatıldı.

Sendika temsilcileri ve yönetim kadrosunun, örgüte bağlı il sorumlularınca belirlendiği kaydedilen kararda, örgütün üst düzey "abi"lerince tasdik edilmeyenlerin sendika ve derneklerde temsilci, başkan, başkan yardımcılığı gibi görevleri alamadığı vurgulandı.

- Sendika yöneticileri hakkındaki FETÖ tespitleri

Kararda, sendikanın yönetim kurulu üyeleri ve il, ilçe temsilcisi 383 kişi hakkında tespit edilen deliller kapsamında FETÖ'den işlem yapıldığı, hakkında dava açılan sendika görevlilerinden 303 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildiği hatırlatıldı. Diğer görevlilerden 42 kişi hakkında kovuşturma dosyası, 26 kişi hakkında da soruşturma dosyasının bulunduğu ifade edildi.

Meslekten çıkarılan Aktif Eğitim-Sen görevlisi 382 kişinin göreve iade istemiyle Komisyona başvurduğu, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde sendika görevlilerinin tamamı hakkında terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı sebebiyle ret kararı verildiği kaydedildi.

Kararda, sendikanın genel başkanı O.B'nin örgütün doktorlar sorumlusu olduğu, genel başkan yardımcısı S.B'nin 15 Temmuz sonrası deşifre olan FETÖ'cülerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettiği, diğer genel başkan yardımcılarından Y.G'nin örgüt mensuplarının dijital materyallerinden veri silinmesi işlemini gerçekleştirdiği tespitleri yer aldı.

Sendika yöneticilerinden M.L'nin örgütün emniyet teşkilatı mahrem sorumlu yapılanması içerisinde yer aldığı, sendika il temsilcilerinin de örgüt içinde mütevelli heyeti ve zümre başkanı gibi görevlerinin bulunduğu, diğer sendika temsilcilerinin de örgüt adına çeşitli pozisyonlarda görev aldığı belirtildi.

- Elebaşının talimatıyla Bank Asya yaklaşık 5 milyon lira yatırıldı

Kararda, Aktif Eğitim-Sen'in FETÖ'nün kapatılan bankası Bank Asya ile diğer örgüt bağlantılı kuruluşlarla para trafiğine ilişkin tespitlere de yer verildi.

Sendika adına Bank Asya'da açılan 7 ayrı hesaba, FETÖ elebaşının 25 Aralık 2013'teki "Bank Asya'ya destek talimatı" üzerine ilk olarak 60 bin lira yatırıldığı, bankanın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiği Mayıs 2015'e kadar muhtelif tarihlerde ve farklı tutarlarda yatırılan para miktarının toplam 4 milyon 988 bin 209 lirayı bulduğu aktarıldı.

Kararda, sendikanın yöneticileri ile il ve ilçe temsilcilerinden 296'sının, Bank Asya'da katılım hesabı açtığı, sendikada görevli 358 kişinin bankadaki mevduatlarını artırdığı belirtilen kararda, 138 sendika yöneticisinin de başka bankalardan tüketici kredisi kullanarak, Bank Asya'da bulunan hesaplarına destek mahiyetinde para yatırdığı kaydedildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulundan temin edilen bilgilere göre de sendikadan, FETÖ nedeniyle kapatılan şirketlere yaklaşık bir milyon lira aktarıldığı ifade edildi.

- ByLock yazışmaları deşifre oldu

Komisyon kararında, sendikada görev alan kişilerden 218'inin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, sendika adına kayıtlı 39 farklı telefon hattı üzerinden de ByLock kullanıldığı bildirildi.

Sendika görevlilerinin ByLock üzerinden yaptığı konuşmalarda sendikadan istifa edilmemesi ve örgütten kopuşların önüne geçilmesi yönündeki mesajlara da yer verilen kararda, sendika Genel Başkanı O.B. tarafından, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün zinde ve ayakta tutulması için ByLock üzerinden, "Sendika isteği güvencedir. Aktif Eğitim-Sen sendikası ateşten gömlek değil, çelikten zırhtır." şeklinde tüm üyelere toplu mesaj gönderildiği tespiti yer aldı.

Başka bir Bylock yazışmasında, "Sendika bize değil HE'ye ait" mesajının paylaşıldığı, "HE" ibaresinin, örgüt içinde elebaşı Fetullah Gülen için "Hoca Efendi" kısaltması olarak kullanıldığı belirtildi.

- 15 Temmuz'da "sokağa çıkmayın" talimatı

Aktif Eğitim-Sen görevlilerine ilişkin dava dosyalarındaki tespitlere de yer verilen kararda, bu kapsamda, Adana il temsilcisi Ö.Y'nin, "Adana Aktif Eğitim S" başlıklı WhatsApp grubuna, darbe girişimi sırasında yazılanlara cevaben, "Kimse sokağa çıkmasın" şeklinde talimat verdiği aktarıldı.

Aktif-Sen'in yanı sıra Cihan Sendikalar Konfederasyonuna bağlı kurulan Ufuk Büro-Sen, Ufuk Tarım-Sen, Ufuk Enerji-Sen, Ufuk Haber-Sen ve Ufuk Ulaştırma-Sen de darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile FETÖ iltisakları gerekçe gösterilerek kapatıldı. Yeniden açılma istemiyle başvuru yapan bu sendikaların başvuruları da Komisyon tarafından reddedildi.