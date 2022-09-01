Doğalgaza, konutta yüzde 20, sanayide yüzde 50 zam
Doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4 sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildi.
Kaynak : NTV
Eklenme : 01 Eylül 2022 07:45
Doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül 2022 itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4 sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!