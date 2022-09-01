Evlerde oda oda kiralama dönemi!

Dünya'dan Leyla İlhan'ın haberine göre;

İstanbul'da ortalama 10 bin TL'lere varan kiralık konut fiyatları ve artan üniversiteli öğrenci sayısı oda kiralamaya dayanan paylaşımlı ev modelini Türkiye'de yaygınlaştırıyor. Taleple birlikte eskiden yüzde 5 gibi oranlarda seyreden paylaşım modeli yüzde 10'lara çıktı. Oda kiralama aileler için de ek gelir olarak görülmeye başladı. Özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir gibi kentlerde uygulanan ve öğrencilerin tercih ettiği model, barınma sorununun çözülmesine kısmi de olsa katkı sağlıyor. Hatta Bursa'da üniversiteye yakın bölgelerde oda sistemine uygun salonsuz projelerin de inşa edilmeye başladığı belirtiliyor.

'Oda kiralamayı daha fazla konuşacağız'

Paylaşımlı evde talep artışı olduğuna dikkat çeken emlakjet. com CEO'su Tolga İdikat, "Ayrıca aileler de oda kiralamaya başladı. Artışa rağmen henüz ABD ve Avrupa ülkeleri seviyesinde değiliz. Ancak bir trend, bir arayış olduğu belli. Örneğin Bursa'da üniversiteye yakın bölgede yapılan bazı projelerde artık salon yapılmıyor. Yurt mantığıyla 2+0 şeklinde evler yapılıyor. Oda kiralama sistemi artıyor, dolayısıyla yakında bunu daha fazla konuşacağız" dedi.

'Aileler için gelir kaynağı'

Maddi açıdan zorlanan ailelerin de oda kiralayarak bu şekilde gelir yaratmaya çalıştığını anlatan İdikat, şöyle konuştu: "Böylece ekstra bir ev almadan kira geliri oluşturmuş oluyorlar. Zaten öğrencilerin de ihtiyacı var. Böyle olunca yakın zamanda bunlar daha da artacak" görüşlerini dile getirdi. İdikat, sistemin İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir gibi öğrencinin yoğun olduğu ve fiyatların yüksek olduğu bölgelerde uygulandığına vurgu yaptı.

Kadıköy, Beşiktaş gibi merkezi semtlerde ev paylaşma modelinin yaygınlaşmaya başladığını söyleyen İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, "Hatta bir yeri komple kiralayıp öğrenciye oda oda kiraya verenlerin sayısı artmaya başladı" dedi. Modelin öğrenci için de sosyal bir otel anlamına geldiğini aktaran Özcan, öğrencilerin önceliklerinin yurt olması gerektiğini söyledi. "Bakana göre yurt açığı yok deniliyor. Bu nedenle öğrenciler önce yurda baksınlar. Geçen yılki ön kabulle yurt aramaya yönelmezlik yapmasınlar" diyen Özcan, "Öğrenciler genelde yurdu sevmez ancak bugün o gün değil, bulabiliyorlarsa gitsinler. Yoksa da bunu kabul edecekler" önerisinde bulundu.

"Geçim sıkıntısı aileleri paylaşıma yönlendiriyor"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, evinin bir odasını kiraya vermenin eskiden beri uygulanan bir model olduğunu ancak geçim sıkıntısından dolayı son yıllarda ailelerin de bu modeli seçmeye başladığına dikkat çekti.

Diğer taraftan kiracıların da yanına alt kiracı almaya başladığını aktaran Aşa, "Müşterek tutmak yerine yanına almaya başladı. Genellikle merkez ilçelerde daha yaygın. Öğrenci için de fiyatlar daha uyguna geliyor. Bu nedenle yüzde 5'ten yüzde 10'a çıktı. Bu uygulama bir müddet daha devam eder" yorumunu yaptı.

'Villalar oda oda kiraya veriliyor'

Realtyplus Türkiye Kurucu Ortağı Özhan Carda da, evlerde oda oda kiralama sisteminin giderek daha fazla görülmeye başladığını belirterek, "Örneğin ofisimizin olduğu Kavacık'ta üniversitelere yakın birçok villa alt katlarını oda oda öğrenciye kiralıyor. Ev sahipleri için çok mantıklı, böylece ihtiyaç fazlası odalarını değerlendirebiliyorlar" dedi.

"Kira sözleşmeleri de gündem olacak"

Yakın zamanda bu evlerin kira sözleşmeleriyle ilgili konuların gündeme geleceğini aktaran Tolga İdikat, "Ev sahibi olarak kim kime karşı ne kadar sorumlu, çünkü evi paylaşan kişiler birbirini tanımıyor da olabilir. Faturalar, aidatları kim ödeyecek gibi problemler var. Dolayısıyla önümüzdeki dönem gayrimenkul sektörü bunlarla da uğraşıyor olacak" diye konuştu.