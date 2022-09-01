Dolar günü 18,20 TL'den tamamladı
İstanbul serbest piyasada dolar 18,20 liradan, avro 18,11 liradan günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2040
|18,2050
|18,2070
|18,2080
|Avro
|18,3020
|18,3030
|18,1120
|18,1130
|Sterlin
|21,1350
|21,2410
|20,9320
|21,0370
|İsviçre Frangı
|18,6280
|18,7220
|18,4710
|18,5640
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1740
|18,2540
|18,1770
|18,2570
|Avro
|18,2620
|18,3420
|18,0720
|18,1520
|Sterlin
|21,0750
|21,2850
|20,8720
|21,0820