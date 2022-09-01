Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 10:15
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmıyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.100.000TL Sanal Para ile Borsayı Deneyin, Risk Almadan Deneme Hesabı ile Borsa İşlemlerini Keşfedin!