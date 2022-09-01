20 bin öğretmen ataması yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 10:18
Öğretmen atama sonuçları bugün duyurulacak. 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.
En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!