Balıkçılar ilk gün ağlarını dolu çekti

Balık avı sezonunun başlangıcı, 15 Nisan'dan bu yana limanlarda demirleyen gemileri yeniden denizlerin dalgalı sularıyla buluşturdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, av sezonunun ilk gününde tekneleri ile Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar palamut, sardalya ve hamsiyle döndü.

İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere balık sevkiyatının yapıldığı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ne sabahın ilk ışıklarıyla 105 kasa hamsi, 48 kasa sardalya, 700 çift palamut getirildi. İlk mezatta, hamsinin kasası 400, iri sardalyanın kasası 1000, küçük boy sardalyanın kasası ise 400 liradan alıcı buldu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve CHP İlçe Başkanı Selim Panç tarafından halde avdan dönen balıkçıların karşılandığı törende kurban kesildi.

Tolga Tosun, sezonda bolluk olmasını dileyerek, "Balığın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Fiyatlar ne kadar ucuz olursa evlere de ne kadar bol balık giderse çocuklarımız, evlatlarımız değerli olan balık etini yerler." dedi.

Hale ilk gelen balıkçı teknesinin kaptanı Şahin Duman da sezonun hayırlı olmasını temenni etti.

Balıkçılık firması sahibi Emin Gürer ise palamut, sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıkları avladıklarını dile getirdi.

Hem havanın rüzgarlı olması hem de bazı teknelerin hazırlıkları tamamlanamadığı için denizdeki balık durumuna ilişkin pek bilgi edinemediklerini anlatan Gürer, "Bugün itibarıyla palamudun çifti 80-90 lira civarında toptan fiyatı gerçekleşti. Müsilajın da olmamasıyla bu sene sektörden gerçekten ümitliyiz. Palamudun, hamsinin bol olacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti.

Hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Ereğli sahilinde dua ederek denize açılan, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar, İzmit Körfezi'ni geçerek Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı.

Marmara Denizi'nde gece boyu avlanan balıkçılar, balıkların bir kısmını Gemlik'ten kamyonlara yükleyerek sabahın erken saatlerinden itibaren Ereğli Balık Hali'ne gönderdi, bir kısmını da Ereğli iskelesinde kasalarla mezata indirdi.

Limana palamut, hamsi, lüfer, tekir ve istavritle dönen balıkçılar, burada Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Kocaeli Hal Müdürü Ayhan Acar tarafından karşılandı.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun duasının ardından Başkan Yıldırım, sezonun balıkçılar için bol ve bereketli geçmesini dileyerek, çaldığı düdükle Türkiye'nin en büyük ikinci balık halinde sezonun ilk mezatını başlattı.

Kasalara doldurulan balıkların açık artırma usulüyle satılması renkli görüntüler oluşturdu. Mezata taşınan balıklar, kısa sürede alıcı buldu.

Sezonun ilk avı sonrası, iriliğine göre palamudun çifti 40-120, istavritin kasası 1000, yerli hamsinin 600-700, iri tekirin 1200, ince tekirin 400, lüferin tanesi 120-150, çupra-levrek ise kilosu 250-500 liradan satıldı.

"Halkımıza uygun balık yedirmeye çalışacağız"

Balıkçı ve balık lokantası sahibi Hamdi Bineklioğlu, şu anda palamut ve hamsinin olduğunu belirterek, "Palamutta bol ve bereketli bir dönem bekleniyor. Bundan da en iyi istifa edecek halkımız. Bu balık bol olduğunda piyasaları çok ciddi etkiler. Kocaeli'ye ve ülkemize yeni balık sezonu hayırlı olsun." dedi.

Sakarya'da balık lokantası olan Hüseyin Akbaş (48) da "Yeni balık sezonu ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Palamudun olmasıyla halkımızın yüzü inşallah gülecek. Onlara uygun balık yedirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Balıkçılık firması sahibi Hasan Ersan (65) ise ilk gün palamut, tekir, lüfer ve hamsinin olduğunu söyledi.

Mezata, CHP İl Başkan Vekili Bülent Sarı, İl Başkan Yardımcıları Batuhan Bayındır, İsmet İşeri, Baran Aydın, Gökhan Darcan, Nazım Gençtürk, Bilgi Dehman, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci ve diğer ilgililer de katıldı.

Kırklareli

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, denize açılan balıkçılar kara yel engeline takıldı.

Saat 00.00'da denize açılan balıkçılar, açıkta etkili olan kara yel nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ağlarını güçlükle denize atan birçok balıkçı, sabah boş kasalarla limana döndü.

Balıkçılardan Halil Kurt, şiddetli rüzgar nedeniyle 10 palamut yakalayabildiklerini söyledi.

İlk günkü umutların boşa çıktığını ifade eden Kurt, gelecek günlerde bol sayıda palamut avlayacaklarına inandığını kaydetti.

Kurt, kara yel nedeniyle limana dönüş yolunu zorlukla tamamladıklarını belirtti.

Ege

Ege Denizi'nin mavi sularına açılan balıkçılar, ilk gün ağlarını dolu çekti.

Balık avı sezonunun başlangıcı, 15 Nisan'dan bu yana limanlarda demirleyen gemileri yeniden denizlerin dalgalı sularıyla buluşturdu.

İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan "Vira bismillah" diyerek açılan ve 1 Eylül'ün ilk saatlerinden itibaren avlanmaya başlayan balıkçılar için yeni sezonun ilk günü mutlu geçti.

Güzelbahçe'den ayrılan "Yaşar Reis 2" adlı geminin yaklaşık 30 kişilik mürettebatı da aylarca süren tekne motor bakımı, boya, ağ örme gibi hazırlıkları tamamlayıp rızıklarını kazanmak için Ege Denizi'nde yol aldı. Mavi sularda saatler süren yolculuk sonunda 1 Eylül'ün ilk dakikalarıyla ağlar denizle buluştu.

Balık avı için oldukça elverişli deniz ve hava koşulunda gerçekleşen avda ağlara bol miktarda sardalya takıldı. Bereketli geçen ilk avın sonunda kasalara yüklenen balıklar, Karaburun ilçesindeki Eğri Limanı'na yanaşan tekneden alınıp kamyona yüklendi ve Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Su Ürünleri Hali'ne götürüldü.

Günün ilk ışıklarıyla sona eren avın ardından mürettebatın bir kısmı yeni av öncesi hazırlıklara başladı, bir kısmı ise dinlenmeye çekildi.

Kaptan yeni sezondan umutlu

Yaşar Reis 2'nin kaptanı Fatih Kopuz, yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Balıkçılığın baba mesleği olduğunu ifade eden Kopuz, bu mesleği 20 yıldır yaptığını, daha da sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İlk avı Karaburun bölgesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Kopuz, bundan sonra balıkların durumuna göre mevki değiştireceklerini belirtti.

Kopuz, geçen sezonun olumsuz hava koşulları nedeniyle zayıf geçtiğini dile getirerek, "Bu sene beklentimiz daha bereketli bir sezon geçirmek. Ağlarımızdaki tadilatlarla, kayığımızın bakımlarıyla, hazır sistemle sezona başladık. İlk avımız bereketli geçti. Sardalya balığımız vardı. İnşallah böyle de devam eder. Masraflarımız fazlalaştığı için bundan sonra da bereketli avcılık devam eder inşallah. Bugün 1200-1300 kasa sardalyamız var." ifadelerini kullandı.

Gemide yaşamanın zorluklarına değinen Kopuz, "Herkes ailesinden uzak kalıyor. Çalışma şartları zor, gecemiz gündüzümüz belli değil. Canla başla herkes çalışıyor. Herkes evine, çocuklarına ekmek parası getirmenin peşinde." dedi.

Sezonla beraber gurbet de başladı

Ekmeklerini sudan çıkaran denizciler, av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a kadar evlerinden ve ailelerinden uzakta kalacak. Genellikle geceleri çalışıp gündüzleri dinlenme imkanı bulan balıkçılar, 8 ay boyunca uyku, yemek, dinlenme ve kişisel temizlik gibi tüm ihtiyaçlarını gemilerinde karşılayacak.

Soğuk hava ve dalgalı denizin getirdiği çetin şartlara karşı mücadele veren balıkçıların en büyük zorluğu ise ailelerinden ayrı yaşamak.

Yaşar Reis 2 teknesinde yedek botçu olarak görev yapan 43 yaşındaki tayfa Sedat Ustaoğlu, 10 yıldır balık avında çalıştığını, çalışmak için Ordu'dan İzmir'e geldiğini anlattı.

Gemide karadan farklı bir hayat olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"2 çocuğum var. Aileden ayrı düşüyorsunuz. Sonuçta gurbetçiyiz. Bazen çalışmaktan, iş yoğun olduğunda yorgun düştüğün zaman onları düşünme şansın olmuyor. İş azaldığı zaman özlem. Günde 3-4 sefer konuşuyorsunuz. Yakaladığımız balığı anlatıyorum, bazen 'İş olmadı.' diyoruz. Gemide zorlandığım şey yok artık. Her şeyi biliyorum. Yeni gelenler daha çok zorlanıyor. Deniz tutar, gece kalkmak zor olur. Bazen denize çıkmadan valizi bırakıp kaçıyor, 'Buralar bana göre değil.' deyip..."

Gemide kurşunların istiflemesinden sorumlu 42 yaşındaki tayfa Birol Çallı da belli bir çalışma saatlerinin bulunmadığını, av olduğu sürece gece ve gündüz iş başında olduklarını ifade etti.

Balık olmadığı zaman gemide halat örme, mantar ve kurşun işlerini yaptıklarını anlatan Çallı, "Uyku düzenimiz sabit değil. Günlük ortalama 2-3 saat uyuyoruz. Sabaha kadar ağ atıyoruz balık olduğu zaman. Mecbur rızık peşindeyiz. Boş vakitlerde ailemle görüşmeye çalışıyorum telefonla, internetle. Biz alıştık zor gelmiyor hiçbir şey. İlk defa yapacaklar çok zorlanıyor. Onları tehlikeli yerlerden uzak tutuyoruz." dedi.