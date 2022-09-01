Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?

İstanbul, Ankara ve İzmir Türkiye'nin en kalabalık şehirleri olurken herkes memleketinde yaşasaydı bu şehirlerde durum bambaşka olacaktı. TÜİK, "Herkes memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık ili hangisi olurdu?" sorusunun cevabını 3 milyona yakın nüfusuyla Şanlıurfa olduğunu duyurdu.

Hayat şartları ve imkanlar dolayısıyla birçok şehir ve ülkelerden insanlar İstanbul, Ankara ve İzmir'e göç ederek bu şehirlerde kalabalık oluşturuyor. Ancak, herkes kendi memleketin yaşasaydı Türkiye'nin en kalabalık olan bu şehirlerinde durum değişecekti.

Sonuçlara göre en kalabalık 30 il sıralaması şöyle olacaktı:

30- Giresun

1 milyon 151 bin 280 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 30. şehri olacaktı.

29- Adıyaman

1 milyon 179 bin 893 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 209. kenti olacaktı.

28- Ağrı

1 milyon 220 bin 538 nüfusuyla Ağrı en kalabalık 28. şehir olacaktı.

27- Yozgat

1 milyon 227 bin 320 nüfusuyla Yozgat, Türkiye'nin en kalabalık 27. şehri olacaktı.

26- Antalya

Turizm cenneti Antalya, 1 milyon 233 bin 943 nüfusa sahip olacaktı.

25- Balıkesir

Balıkesir, 1 milyon 284 bin 277 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 25. kenti olacaktı.

24- Çorum

Herkes kendi memleketinde yaşasa Çorum 1 milyon 315 bin 36 nüfusa sahip olacaktı.

23- Tokat

Tokat 1 milyon 369 bin 948 nüfusa sahip olacaktı.

22- Mersin

Mersin, 1 milyon 396 bin 821 nüfusuyla en kalabalık 22 şehir olacaktı.

21- Malatya

Kayısı kenti Malatya, 1 milyon 402 bin 623 nüfusu sahip olacaktı.

20- Manisa

Mesir Macunu ile tanına Manisa, herkes kendi memleketinde yaşasaydı 1 milyon 421 bin 438 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 20 şehri olacaktı.

15-33

19- Kayseri

Kayseri, 1 milyon 504 bin 413 nüfusuyla 19. kalabalık şehir olacaktı.

16-33

18- Trabzon

1 milyon 568 bin 239 nüfusuyla Trabzon en kalabalık iller sıralamasında 18. sırada olacaktı.

17-33

17- Ordu

Ordu, 1 milyon 578 bin 687 nüfusuyla en kalabalık 17. il olacaktı.

18-33

16- Van

Herkes kendi memleketinde yaşasaydı 1 milyon 613 bin 293 nüfusuyla en kalabalık 16. kent olacaktı.

19-33

15- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş, 1 milyon 637 bin 822 nüfusa sahip olacaktı.

20-33

14- Mardin

Tarihi kent Mardin, herkes kendi memleketinde yaşıyor olsaydı 1 milyon 707 bin 620 nüfusuyla en kalabalık 14. şehir olacaktı.

21-33

13- Gaziantep

Gaziantep 1 milyon 764 bin 544 nüfusa sahip olacaktı.

22-33

12- Adana

Herkes kendi memleketinde yaşasa Adana en kalabalık 12. şehir olacaktı.

23-33

11- Bursa

Bursa, 1 milyon 840 bin 849 nüfusa sahip olacaktı.

24-33

10- Hatay

Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Hatay, 1 milyon 844 bin 659 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık 10. kenti olacaktı.

25-33

9- Erzurum

Herkes kendi memleketinde yaşasa Erzurum 1 milyon 930 bin 767 nüfusa sahip olacaktı.

26-33

8- İzmir

İzmir, 1 milyon 970 bin 772 nüfusuyla en kalabalık sekizinci şehir olabilecekti.

27-33

7- Sivas

Sivas, herkes kendi memleketinde yaşasa 1 milyon 969 bin 864 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık yedinci kenti olacaktı.

28-33

6- Samsun

Samsun 1 milyon 998 bin 603 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık altıncı kenti olacaktı.

29-33

5- Ankara

Başkent Ankara, 2 milyon 43 bin 873 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık beşinci kenti olacaktı.

4- Diyarbakır

Diyarbakır, 2 milyon 363 bin 540 nüfusuyla İstanbul'dan sonraki En kalabalık şehir olacaktı.

3- İstanbul

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, 2 milyon 596 bin 830 nüfusuyla üçüncü sıraya gerileyecekti.

32-33

2- Konya

Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri 2 milyon 644 bin 753 nüfusuyla Konya olacaktı.

33-33

1- Şanlıurfa

Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri 2 milyon 972 bin 950 nüfusuyla Şanlıurfa olacaktı.