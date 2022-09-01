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Çorum'da 13 yaşındaki çocuk ailesinin altınlarını bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi

Çorum'da 13 yaşındaki çocuğu telefonla arayan şüpheliler, ailenin 12 bin lira tutarındaki altınlarını dolandırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 14:36
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Çorum'da 13 yaşındaki çocuk ailesinin altınlarını bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi

Alınan bilgiye göre, E.Ö'yü (13) telefonla arayan şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak annesinin terör örgütü üyesi olduğunu ve kuyumcu soygununa karıştığını söyleyip kurtulması için para istedi.

E.Ö, evde bulunan altınları alarak kuyumcuda 12 bin liraya bozdurduktan sonra zanlının verdiği hesap numarasına bir bankanın ATM'sinden yatırdı.

Durumdan haberdar olan ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kuyumcular arastasında çalışma başlattı.

Kadeş Barış Meydanı'nda telefonda dolandırıcılarla konuşurken bulunan E.Ö, polis ekiplerine ve ailesine yaşadıklarını anlattı.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen E.Ö, dolandırıcıların kendisini telefonu kapatmaması konusunda tehdit ettiklerini ve kalan altınları da bozdurarak verdikleri hesaba yatırmasını istediklerini söyledi.

Ailenin şikayeti üzerine altınları bozduran kuyumcuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma yürütüyor.

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