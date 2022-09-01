Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 17:19
Şehitler Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına 3 helikopter ve 2 uçak ile Kula, Salihli, Selendi ve Demirci orman işletme şefliklerine bağlı 12 arazöz, 4 su tankeri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 dekar alan zarar gördü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!