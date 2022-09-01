Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılmasına başlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar tamamlanarak 25 Ağustos itibariyle yerli ve milli pasaportun üretimine başlandı. Ayrıca yerli pasaporta geçiş süreci tamamlanıncaya kadar vatandaşların acil pasaport talepleri de karşılanmaya devam ediliyor.

Süresi dolan hususi pasaportlar 5 yıl daha uzatılabilecek

5 Mayıs itibariyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması nedeniyle geçerlilik süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan hususi pasaportların bugünden itibaren geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlandı.

Hususi pasaportların geçerlilik süresinin uzatma işlemi çerçevesinde 1 Haziran 2010 tarihinden sonra düzenlenmiş ve fiziki olarak iptal edilmemiş (delinmemiş) pasaport ile il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine şahsen müracaat edilecek ve hususi pasaport uzatma işlemi ücretsiz olarak yapılacak. Süresi uzatılacak pasaportun geçerlilik süresinin dolmuş olması veya dolmasına bir yıldan az süresi kalmış olması gerekirken kanunda belirlenen sınırlamaları aşmayacak şekilde hak sahiplerinin pasaport süresi en fazla beş yıl uzatılabilecek. Basım aşamasında bekleyen başvurular hariç, uzatma işleminde hususi pasaport başvurusunda ise çalışanlardan talep formu, emeklilerden ise sistemde kayıtlı değilse emekli belgesi talep edilecek. Hak sahibinin çocuklarına ilişkin başvurularda ise Pasaport Kanunu'nda belirlenen yaş sınırı (25 yaş) ve diğer şartlar doğrultusunda uzatma işlemi yapılabilecek. Ergin olmayanların pasaportlarının süre uzatımı işleminde ise yasal temsilcilerin onayı alınacak.