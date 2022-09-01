2 ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, dün gece karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 19:34
Eşi Necla A'yı öldürdüğü gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İfadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Olay
Dün Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçaklamıştı. Komşularının haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemişti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!