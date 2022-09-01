Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi
Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 17:04
Gülşen bir konserinde imam hatiplilere yönelik söylemi nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmişti ve Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen'in avukatı Emek Emre ev hapsinin kaldırılması için itiraz dilekçesini vermişti. Sulh Ceza Hakimliği, Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!