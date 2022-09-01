Bahçeli: Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarının ardında basın açıklaması gerçekleştirdi. Seçime kadar yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha tekrarlayarak Erdoğan'ın seçilmesi için insanüstü bir çaba sarf edeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masayı da hedef alan Bahçeli 6'lı masanın fiilen dağıldığını ifade etti.

"Partimiz bütün imkan ve inancıyla 2023'e kilitlenmiştir"

MHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlere hazır olduğunu ifade eden Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl dönümüne hem fikren, hem zihnen, hem siyaseten, hem de moralman hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Partimiz bütün imkan ve inancıyla 2023'e kilitlenmiştir. Özellikle ifade etmek isterim ki, tedavüle sokulan algı operasyonları, linç kampanyaları, yalan rüzgarları, itibar suikastları, her gün bir yenisi servis edilen, adeta FETÖ taktiklerini aratmayan şaibe ve şüphe yüklü iddialar 2023 yılının umutlarını asla kıramayacaktır. Hiç kimse yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir" diye konuştu.

"TBMM çalışmalarına başlar başlamaz sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır"

Sosyal medya yasasının bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde, TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik hukuki bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır. Siyaset hizmet değil hizip ve hüsran üretirse bunun altından kalkılması çok zordur. Şayet bir suç varsa, üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı, hangi işlemlerin sırasıyla tatbik ve temin edileceği yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır, bellidir. Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı meydandadır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır" ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanı'nı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden provokasyon çağrısı yaptığını söyleyen Bahçeli, "Sosyal medya aracılığıyla provokasyon üstüne provokasyona meyledenler Türkiye'nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır. Buna en başta aziz milletimiz prim ve izin vermeyecektir. 'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız' diyerek aklınca ön alan, cambaza baktırarak provokatörlüğün ana karargahını kuran CHP Genel Başkanı'nı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir. Dahası pervasızlığının ve pişkinliğinin siyaset mücadelesine bir şey kazandırmayacağını aklından bir an olsun çıkarmamalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, sen affetsen ne yazar, affetmesen ne çıkar"

Ankara'da yapılan bir eylemde bir polis memuru ile eylemci arasında gerçekleşen olaylara değinerek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik iddiaları sahte, adalet ve siyaset zihniyeti batıktır. Sokak aralarında kanunsuz gösteri yapan görevli ve nöbetçi provokatörlere Türk polisinin hukuk çerçevesinde yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Zira Kılıçdaroğlu askerimizin de, polisimizin de, milli güvenliğimizin de karşısındadır. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sokak eyleminde görevinin gereğini yapan cesur bir polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP işte budur. Sözde 'Öğretmene yapılan efeliği affetmeyeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, sen affetsen ne yazar, affetmesen ne çıkar. Asıl Türk milleti seni affetmeyecek, bu yaptıklarını yanına bırakmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır" açıklamasında bulundu.

"Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını bir kez daha dile getiren Bahçeli, "Geçmişte denenmiş ve test edilmiş siyaset eskilerini tekraren gündeme getirip Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışmak zillet adına beyhude bir çırpınıştır. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan, birbirine sürekli çalım atan, kulisleri kaynatan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus aynı şeyleri söylemeleri değildir. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durdukları, üstelik ne anladıkları meselesidir. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa devrilmiş, altından CHP'nin kuklası olduğu aşikar olan 'Emek ve Özgürlük' isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.

CHP'nin hiçbir milli meselede duyarlılık göstermediğini iddia eden Bahçeli, Yunanistan'ın S-300'lerle Türk jetlerini taciz etmesini, Mavi Vatan'da verilen beka mücadelesini CHP'nin gündemine almadığını söyledi.

"NATO bu düşmanlıkla ilgili gereğini süratle yapmak zorundadır"

Yunanistan'ın S-300 Hava Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye ait F-16 savaş uçaklarına radar kilidi atmasına değinen Bahçeli, "Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sahnelemektedir. S-300 Hava Savunma Sistemi'nin F-16 savaş uçaklarımıza radar kilidi atması karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık örneğidir. Söz konusu radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden savaş uçaklarımıza atılması da meselenin bir başka düşündürücü boyutudur. NATO bu düşmanlıkla ilgili gereğini süratle yapmak zorundadır. Radar kilidi atan Yunanistan, kural ve hukuk ihlali yaparak Türkiye'nin radarına girmiş, vuruş menzilinin içine yuvarlanmıştır. Tam da bu sırada, ABD Kongresi'nin Dış ilişkiler Komitesi Başkanı'nın Atina'da dile getirdiği, 'Türkiye Doğu Akdeniz'de en büyük tehdittir' sözü küstahlıktır, kifayetsizliktir, kepazeliktir. Asıl stratejik tehdit Yunanistan'ı askeri üs haline getirip Türkiye'ye silah doğrultmasını kışkırtan ve bunun için askeri yığınak yapan ABD'dedir. Hiç kuşku yok ki, Türkiye her türlü ihtimale bütün milli güç unsurlarıyla hazırdır. Milli bekamızı ve egemenlik haklarımızı zedeleyecek, tahrip edecek, zaafa uğratacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğimiz herkesçe çok iyi bilinmelidir" diye konuştu.

"Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir"

MHP'nin 2023 seçimlerine hazır olduğunu ve partinin seçim stratejisini duyuran Bahçeli şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızla yüz yüze temas ve iletişim gönül seferberliği halinde yaygınlaşacak, 'Adım Adım 2023' çalışmalarımız il ve ilçelerimizin tamamında yapılmaya seçim gününe kadar devam edilecektir. '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' temalı açık hava toplantılarımızın ilki Sivas ilimiz merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarımızın ve değerli vatandaşlarımızın iştirakiyle 4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşecektir. Açık hava toplantılarımız tespit edilmiş illerimizde artan bir şevkle yapılacak, aynı zamanda ihtiyaç hasıl olursa salon toplantıları da planlanacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarf edilecektir. 28'inci dönem TBMM'de milletvekili sayısını ve siyasal desteğini en çoklaştırmış Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı da kesin hedefimizdir. Bunun yanında Cumhur İttifakı'nın TBMM'de anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması bir diğer tartışma götürmeyen hedefimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi tuzaklara düşmeden, tahriklere kapılmadan, saldırı ve sabotajlara teslim olmadan sabırlı, inançlı ve ilkeli şekilde kutlu mücadelesine devam edecektir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden, her insanımızı Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emaneti sayarak çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi gönüldedir, dildedir, duadadır, fikirdedir, aydınlık yarınların gözbebeğidir."

Açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bahçeli, af yasasının çıkıp çıkmayacağı sorulmasının üzerine, "Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız" ifadelerinin sorulması cevap veren Bahçeli, "CHP'nin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Şimdi aklınca sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir, karanlıktır, sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun unutmaması lazım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar hakkında yaptığı geri dönüş açıklamalarına değinen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın. O sevdadan vazgeçsin. KHK'nın dönüşü mümkün değildir" ifadelerini kullandı.