Otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Darende ilçesinde otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 18:43
Nadir Mahallesi mevkisinde B.A, (51) idaresindeki 67 AAV 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesiyle üst geçidin ayağına çarptı.
Kazanın ardından çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gülhan Aslan (39) ve oğlu Muhammed Yusuf Aslan'ın (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Otomobilde sıkışan Gülhan ve Muhammed Yusuf Aslan'ın cansız bedenlerini itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkardı.
Yaralı sürücü B.A. ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine, ağır yaralanan R.C.A, (11) ise Malatya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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