Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 8 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilen Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunda; "Klasik Arkeoloji alanında doktora yapıyor olmak ve tezli yüksek lisansını Eskiçağ Tarihi'nden yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla kazılarda en az 2 yıl arkeolog olarak çalışmış olmak. Netcad, QGIS ve ArcGIS programlarını kullanabildiğini gösteren sertifikalara sahip olmak." şartının arandığını, belirli bir adayı tarif eden bu kriterlerden dolayı Dumlupınar Üniversitesince ilan şartlarında herhangi bir düzeltme yapılmaması halinde yazılı sınava yalnızca bir kişinin çağırılacağının ortada olduğunu 10 Ağustos 2022 tarihli yazımızda gündeme taşımıştık.

İlgili üniversite tarafından ilan edilen ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda, ne yazık ki tam da uyardığımız gibi bir durum ortaya çıkmıştır.



Gençlerin akademik kadro hayaliyle ALES, yabancı dil gibi sınavlarla ve bilimsel çalışmalarla mücadele etme serüveni devam ederken, bazı kişilerin ilanlarda yer verilen adrese teslim şartlarla kayırılarak araştırma görevlisi sınavlarında kendisiyle yarışması hakkaniyete sığmamaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL'ın konuyu tekrar dikkatine sunar, adayın kendisiyle rekabet ettiği (?) bu tartışmalı araştırma görevlisi alımını yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.