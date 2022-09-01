Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun binasına akşam saatlerinde düzenlenen saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF Riva Tesislerine helikopterle geldi. Bakan Soylu, bina içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu ve görevlilerden bilgi aldı. Riva Tesisinde basına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Federasyon başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Bir yakın yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı" dedi.

Yakalanan 2 kişinin de alkollü olduğunu belirten Bakan Soylu, "Derenin hemen kenarında 250 metre ileride bir evde yakalandı. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz kendisiyle ilgili fotoğraf çekiyor. Bu sırada şahısların alkol aldığı ve denize giriyorlar, bu sırada da atışı yapıyorlar. Allah korumuş, ben atılan kurşunların isabetlerini gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. İstanbul Emniyetimize de teşekkür ediyoruz. Olay tüm yönleriyle soruşturulacaktır. Başka bir şey söz konusu diye. Bizim işimiz kafada tek bir soru kalmayacak şekilde bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir şey olmaması bizim için büyük bir mükafat" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşki de, "Lig başlayalı 4 hafta oldu. Bir fanatizm bir Twitter problemi aldı gidiyor. Buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza bütün teknik direktörlerimize bütün seyircilerimize istirham ediyorum, her yenilginin, her beraberliğin ardından hakemleri federasyonu suçlamayı bırakın. Önce insan olduğumuz hatırlayalım. İnan olduğumuzu hatırlamazsak daha çok böyle şeyler gelir. Çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu dostluk, barış kardeşlik olarak görüyoruz. Son derece üzgünüz" şeklinde konuştu.