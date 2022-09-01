İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası yapan ve karaya oturan bir kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Eylül 2022 21:59
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Lady Zehma" isimli geminin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturduğu ve Bebek Koyu'na demirlediği belirtildi.
Açıklamada, "Lady Zehma adlı 173 metre boyundaki kargo gemisi için Kurtarma-5, Kurtarma-6, Kurtarma-9, Kurtarma-12, Nazım Tur römorkörlerimiz, KEGM-3, KEGM-5 botlarımız olay yerine sevk edildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı." ifadelerine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!