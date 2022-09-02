Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na katıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 02:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Gençlik Kollarımızın ev sahipliğinde Türkiye Gençlik STK'ları buluşmasına katılarak genç temsilcilerimizin görüşlerini dinledim. Partimize teşrif eden tüm gençlerimize teşekkür ediyor, her bir genç kardeşime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!