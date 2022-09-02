İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 07:23
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!