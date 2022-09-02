Stokçular tek tek dökülüyor! İkinci elde toplu satışlar başladı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre;

Sıfır otomobil satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı 15 Eylül'de yürürlüğe girecek. Bu süre zarfına kadar otomobil alım satımı yapanlar ellerindeki araçları piyasaya sürmeye başladı. Sıfır otomobil arzında oluşan artış ikinci el otomobil fiyatlarını da düşürdü. Durum böyle olunca birçok galerici elindeki sıfır ve ikinci el otomobilleri piyasaya sürdü. Hatta bazı galeriler stokta tuttukları yüksek adetli araçları yüksek fiyattan satmak için harekete geçti.

Oto Center'da galericilik yapan Serkan Biçer, gazetemize yaptığı açıklamada "Fiyatlarda bir gevşeme var. Aslında düşüyor demek yerine, köpüğü gidiyor demek daha doğru. Çünkü fiyatlar 1 yılda yüzde 50-60 artış gösterdi. Şimdi rayına oturuyor. ÖTV indirimi beklentisi ve otomobil satışına getirilen şartlar fırsatçıların ipini pazara çıkardı. Sıfır araçları bir anda piyasaya sürdüler. İkinci el fiyatları da düşüşe geçti. Şimdi millet elinde ne kadar araç varsa, 15 Eylül'e kadar tutturabildiği fi yattan satma peşine düştü" dedi.

'AYAKLI GALERİCİLER' BİTİYOR

Beylikdüzü Otoport'ta galericilik yapan Yaşar Örnek ise fiyatlarda düşüş olmasına rağmen satışlarda ciddi bir hareketlilik olmadığını belirterek "Satış olmayınca fiyatlar düşüyor. Yaz başına göre hareketlilik az. İnsanlar beklemeye geçti. Araba almak için ÖTV indirimini bekliyor. Sıfır araçlarda ÖTV düzenlemesi gelirse fiyatlar yüzde 10-20 oranında düşecektir. Sıfır fiyatlarının düşmesi, sıfırı otomobile ilgiyi artıracaktır. Doğal olarak insanlar o tarafa yöneleceği için, ilgi görmeyen ikinci el araçların da fiyatları daha da düşecektir" dedi.

Resmi Gazete'de yürürlüğe giren ve sıfır otomobil satışlarına düzenlemem getiren kararın yerinde olduğunu söyleyen Yaşar Örnek "Bu sayede piyasada 'ayaklı galerici' olarak bilinen tüccarların sayısı azaldı. Şirketi olmayan sırf ticaret yapmak ve para kazanmak için bu işe girmişlerdi. Şimdi mesleği otomobil alım satımı olmayan kişilere sınırlama getirildi. Herkes istediği gibi ticaret yapamayacak" dedi.

'DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK' DEMEK DOĞRU OLMAZ

Şu an piyasanın fiyat olarak dengelenmeye doğru gittiğini söyleyen galerici Yaşar Örnek "Ancak bu demek değil ki fiyatlar çok daha aşağı inecek. Bu bir süreç. Fahiş yükselen rakamlar yerini buluyor. Daha çok düşecek beklentisiyle otomobil almayanlar 2023 yılında bu fiyatlara bulamayabilirler. Çünkü piyasada stoktaki sıfır araçlar tükenecek. Çip krizi nedeniyle bayilere araçlar gelmemeye başlayacak. Şu an için de aynı durum var. 2-3 ay sonrasına gün veriyorlar. Dolayısıyla fiyatlarda hem sıfır da hem de ikinci elde yılsonuna kadar düşüş devam edecek demek doğru olmaz. Bir köpük var, o dengeye oturunca araba almak doğru olur" dedi.

15 EYLÜL SON TARİH

15 Eylül'ten itibaren; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Ayrıca otomobil alım satım işiyle uğraşmayanlar ise yılda en fazla 3 kez bu işlemi gerçekleştirebilecek. Şayet bu şart ihlal edilmesi durumda cezai yaptırım uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Kaan ZENGİNLİ