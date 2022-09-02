Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ birbirine girdi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. Özdağ paylaşımında "Afgan'dan ev kiralarsan çıkarırlar" ifadesini kullanırken, Uysal'dan cevap gecikmedi.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılar üzerinden tartışması sosyal medyada gündem oldu.
Gültekin Uysal'ın Afgan ev sahibi tarafından evden çıkarıldığı iddiası üzerine Özdağ "Konu ile ilgilenmezsen, Afgan'dan ev kiralarsan çıkarırlar. Yarın yurdumuzdan da çıkarmaya çalışacaklar" paylaşımında bulundu. Özdağ'ın açıklamalarına sert cevap veren Uysal "Sayın Özdağ, umarım 'sahte kabadayılık' için İçişleri Bakanlığı yerine şaşırıp Demokrat Parti'yi hedef almamışsınızdır. Öncelikle 'bir darbecinin çocuğu' olarak Demokrat Parti'nin çocukluktan itibaren sizin ruhunuzda açtığı yarayı anlayabiliyorum" dedi.
Uysal ayrıca sığınmacıları yönelik partisinin faaliyetlerini sıraladı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!