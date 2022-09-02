SGK'nın sağlık faturası 4 ayda yüzde 51.5 arttı

EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
1500 hakim ve savcı adayı alım ilanı Resmi Gazete'de
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alacak
Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Elektrik ve doğalgaz zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Elektrik ve doğalgaz zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Stokçular tek tek dökülüyor! İkinci elde toplu satışlar başladı
Stokçular tek tek dökülüyor! İkinci elde toplu satışlar başladı
Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Bakan Koca: Yeniden atama kurasına 5 binin üzerinde başvuru var
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
Bakan Soylu: TFF binasına saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltında
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
İTO açıkladı: İstanbul'un enflasyonu yüzde 99.9
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Bakan Özer: Bütçe göndermediğimiz hiç okulumuz kalmadı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
Sağlık Bakanlığı: 13 bin 163 hekimin DHY tercih süreci başladı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
3 sunucuya Gülşen hakkında 1 ay konuşma yasağı
Yargıtay Başkanı: FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısı karalanıyor
Yargıtay Başkanı: FETÖ yargılamaları nedeniyle Türk yargısı karalanıyor
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 21 şüpheliye iddianame
AÖF'nin sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtları devam ediyor
AÖF'nin sınavsız 'İkinci Üniversite' kayıtları devam ediyor
'Mesleki eğitim seminerlerinden özel okul öğretmenleri de faydalanacak'
'Mesleki eğitim seminerlerinden özel okul öğretmenleri de faydalanacak'
Erdoğan: AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir
Erdoğan: AİHM, kararlarında adil değildir, siyasidir
Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılmasına başlandı
Yeşil pasaportların geçerlilik süresinin uzatılmasına başlandı
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu?
Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru yaklaşım değildir
Erdoğan: Eğitimi siyasete meze yapmak doğru yaklaşım değildir
Sahte doktor acil serviste yakalandı
Sahte doktor acil serviste yakalandı
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
20 bin öğretmen ataması yapılacak
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Al-satçılar ikinci el oto piyasasından çekiliyor
Al-satçılar ikinci el oto piyasasından çekiliyor
Evlerde oda oda kiralama dönemi!
Evlerde oda oda kiralama dönemi!
Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Doktorların görev yerleri için tercih süreci bugün başlıyor
Sivas'ta düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı
Sivas'ta düğün dönüşü feci kaza: 8 ölü, 9 yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

SGK'nın sağlık faturası 4 ayda yüzde 51.5 arttı

Salgın döneminde hastaneye başvuru sayısındaki düşüş yerini sert yükselişe bırakırken, kamunun sağlık harcamalarında da yüksek oranlı artışlar yaşanıyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 02 Eylül 2022 10:30
Yazdır
SGK'nın sağlık faturası 4 ayda yüzde 51.5 arttı

Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre;

Salgın döneminde sokağa çıkma yasağı kısıtları, hastanelerin uygulama alanlarının daraltılması gibi düzenlemeler nedeniyle yaşanan hastanelere başvuru sayısındaki düşüş yerini sert yükselişe bıraktı. Buna bağlı olarak kamunun sağlık harcamalarında da yüksek oranlı artışlar yaşanıyor. SGK verilerine göre 2021'de Ocak-Nisan döneminde genel sağlık sigortası kapsamında ödeme yapılan hastanelere yapılan başvuru sayısı 128 milyon 612 bin başvuru düzeyindeyken, 2022 aynı dönemde başvuru 189 milyon 588 bin adet oldu. SGK'nın hastanelere ödediği fatura karşılığı ödediği tutarda da yükseliş gerçekleşti. 2021'de Ocak- Nisan döneminde 22.1 milyar TL'lik bir ödeme yapılırken, 2022'de aynı dönemde ödenen tutar 33.5 milyar TL'ye yükseldi. Bu kapsamda yapılan ödemelerdeki artış oranı yüzde 51.5 oldu.

Salgın döneminde genel sağlık sigortası kapsamında hastane başvuruları ve sağlık harcamalarında önceki yıllara kıyasla düşüşler görülmüştü. 1989'da 573.1 milyona kadar yükselen hastane başvuruları, salgının büyük oranda etkili olduğu 2020'de 371.7, daha az etkili olduğu 2021'de ise 449 milyona kadar gerilemişti. Salgın önlemlerinin kaldırıldığı 2022'de ise yılın ilk ayları itibariyle başvuru sayısı hızla artmaya başladı. Yılın ilk 4 ayı sonunda ulaşılan 189.6 milyon başvuru, salgın etkisi olmayan 2019 aynı dönemde 200 milyon başvuruya yaklaştı. Hastane başvuruları ve ilaç ödemeleri büyük oranda genel sağlık sigortası kapsamındaki kişileri başvurusuna bağımlı durumdaki özel sağlık kuruluşları açısından önem taşıyor. Son dönemde bazı büyük hastaneler genel sağlık sigortası kapsamından çıkma yönünde eğilime girmişti.

Hastanelere 4 ayda 33,5 milyar TL ödendi

Başvurulardaki yükselişe bağlı olarak SGK'nın hastanelere ödediği tutarda da yükseliş belirlendi. Salgın etkisinin görülmediği 2019'da Ocak-Nisan döneminde sağlık kuruluşlarına fatura karşılığı yapılan ödeme 18 milyar TL olmuştu. Yıllık bazda ise 2020'de fatura tutarı 52 milyar TL ile sabit kalmış, 2021'de ise yıllık bazda fiyat ayarlamaları ve başvuruların göreli artışı nedeniyle 72.3 milyar TL olmuştu. Bu yıl ise yine fiyat ayarlamaları ve başvuru artışı nedeniyle tutar hızlı yükselişe geçti. Yılın ilk dört ayı sonunda 33.5 milyar TL'ye ulaştı. Öte yandan, SGK'nın yılın ilk 5 aylık mali performansı belli oldu. Ocak-Mayıs döneminde SGK'nın yılsonu bütçe hedefl erine kıyasla giderlerde gerçekleşme yüzde 49,1, gelirlerde gerçekleşme ise yüzde 49,5 düzeyinde oldu. Yılın ilk 5 ayında SGK 341.6 milyar TL gelir, 361.1 milyar TL gider yaptı açık ise 19,5 milyar TL oldu. Yılın ilk beş ayı sonunda açık tahminindeki gerçekleşme yüzde 50,06 olarak belirlendi.

PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
EYT düzenlemesinde masada tek formül var: İşte detayları
Altının gram fiyatı 997 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 997 lira seviyesinden işlem görüyor
Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Bu Habere Tepkiniz

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

2 yıllık okul mezunu olmasına rağmen 4 yıllık gibi emekli edilen öğretmene olumsuz haber

Danıştay 12. Dairesi, İlköğretim Okulunda öğretmen olarak görev yapmakta iken 16/07/2010 tarihinde emekliye ayrılan davacının, emekliliğe esas derece ve kademesinin yanlış hesaplanması nedeniyle maddi kayıplarının oluştuğundan bahisle, anılan yanlışlığın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!

Uyarmıştık! Araştırma görevlisi sınavlarına bir kişi girmemeli!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

MEB'den yönetici atamadaki şarta ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan özel eğitim öğretmeninin, 2021 yılı eğitim kurumlarına ilk defa yönetici görevlendirme başvurusunda özel eğitim norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarını tercih edip edemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Yazı işleri müdürlüğü görevini vekaleten yürüten zabıt katibine sevindirici haber

Danıştay 12. Dairesi, ... Sulh Hukuk Mahkemesinde zabıt katibi olarak görev yapmakta iken, yazı işleri müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen davacının; vekalet görevi nedeniyle mahrum kaldığı tazminatın ödenmesi talebiyle yapılan başvurunun reddedilmesini hukuka aykırı bulan ilk derece kararını onadı.
İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik ile isteğe bağlı sigortalılık şartları aynı mıdır?

İsteğe bağlı iştirakçilik 5434, isteğe bağlı sigortalılık ise 5510 kapsamında olanlar için uygulanır ve şartları farklılık gösterir
'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

'Fakir birinden 100 bin avro istemem hayatın akışına aykırı' diyen savcıya Danıştay'dan red

Danıştay 5. Dairesi, Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken, "meslekten çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun bularak davayı reddetti.
Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Yaz tatilinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında öğretmenlere hizmet puanı verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz döneminde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Yaz Okullarında görev alan öğretmenlere hizmet puanı verilip / verilmeyeceği ve hizmet puanı verilecek ise MEBBİS'te islenecek kısım konusunda görüş yazısı yayımladı.
İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul'da öğretmen seçimi sorunu neden çözülmez?

İlkokul kayıtları öyle bir hal aldı ki bazı okul idareleri adeta pazarlama uzmanı gibi. Pazarlamacılar önce markayı daha sonra müşteri hangi ürüne yönelirse onu överler ve pazarlarlar.
Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Daire başkanı kesilmez demesine rağmen, Personel Genel Müdürlüğü 'vekaleten ilişik kesilir' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB Personel Genel Müdürlüğü; "İsteğe ve mazerete bağlı yer değiştirme suretiyle başka yere ataması gerçekleşen öğretmenlerin, ilişik kesebilmeleri konusunda valiliklerinizce gerekli kolaylığın gösterilmesi," derken Daire Başkanı; "yer değiştirme suretiyle ataması gerçekleşen öğretmenlerin vekaleten ilişik kesme ve vekaleten göreve başlamalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmiştir." şeklinde görüş yazısı yayınladı
'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

'O dönem' daire başkanlığı, örgütle iltisak ve irtibatın için destekleyici bir unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yargı mensubunun FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 59.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 59.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 59.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 2 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Selçuk Bayraktar paylaştı! Büyük ilgi gördü

Selçuk Bayraktar paylaştı! Büyük ilgi gördü

Selçuk Bayraktar paylaştı! Kokpit görüntüleri büyük ilgi gördü