Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için 'sarı' kodlu uyarı yapılarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği açıklandı.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

3 Eylül Cumartesi günü Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 Eylül Pazar günü Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 3 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken en düşük hava sıcaklığı 22 en yüksek hava sıcaklığı 29 derece olacak.

İstanbul'da 4 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklenirken en düşük hava sıcaklığı 22 en yüksek hava sıcaklığı 27 derece olacak.

5 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

6 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Salı günü yurdun tamamında açık bir havanın etkili olması beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinde geçecek.

2 Eylül Cuma günü kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.