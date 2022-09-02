Dolarda yeni zirve: 18,21 TL
İstanbul serbest piyasada dolar 18,21 liradan, avro 18,25 liradan günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 18:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,2070
|18,2080
|18,2140
|18,2150
|Avro
|18,1120
|18,1130
|18,2570
|18,2580
|Sterlin
|20,9320
|21,0370
|21,0350
|21,1500
|İsviçre Frangı
|18,4710
|18,5640
|18,5410
|18,6340
|ANKARA
|ABD Doları
|18,1770
|18,2570
|18,1840
|18,2640
|Avro
|18,0720
|18,1520
|18,2170
|18,2970
|Sterlin
|20,8720
|21,0820
|20,9750
|21,1850