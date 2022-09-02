2022-ALES/2 sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: ALES /2 sonuçları açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Eylül 2022 10:05
Ösym'den yapışan duyuruya göre; ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (02 Eylül 2022) ALES/2 Sınavı Sonuçları Açıklandı
21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2022-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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