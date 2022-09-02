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GSB yurtlarına başvuru sayısı 415 bin 305 oldu

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 415 bin 305 gencin KYK yurtlarına başvuru yaptığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 11:35
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Bakan Kasapoğlu, Ankara Cebeci Site Yurdu'nda yaptığı açıklamada, 2022- 2023 eğitim öğretim yılına ilişkin yurt başvurularının tamamlandığını hatırlatıp, yapılan başvurulara ilişkin bilgilerin 12 kamu kurumunda, tamamen dijital olarak kontrol edildiğini aktardı.

Öğrencilerin ağırlıklı olarak gelir durumu, başarı durumu ve sosyal durumlarına göre puanlama yapılarak en kısa sürede yurt yerleştirmelerine başlanacağını ifade eden Kasapoğlu, "Başvuruların değerlendirmesi objektif kriterlerle yapılıyor. Yerleştirme süreci de böyle devam ediyor." dedi.

Yurt ihtiyaçları ve rakamlarına ilişkin Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin bir bölümünün açık öğretimde, örgün öğretimdeki gençlerin bir bölümünün de kendi şehirlerinde okuduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler. Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295'i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur. Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor. Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardanoluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençler hem de aileleri nezdinde ne kadar büyük bir güven kazandığını gösteriyor."

Her genç bizim özel ilgi alanımızdadır

Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'de yurt ihtiyacı olan her genç bizim özel ilgi alanımızdadır. Bir gencimizin isteğini bile görmezden gelmeyiz." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en yüksek kapasiteli ve en yaygın öğrenci yurdu altyapısına sahip ülkesi olduğunu vurgulayan Kasapoğılu, "Sadece öğrenci yurdu anlamında değil, burs ve öğrenim kredisinde de sunduğumuz imkanları gençlerine sağlayabilen başka bir ülke bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl 503 bin 461 öğrencimize tamamen karşılıksız burs, 879 bin 862 öğrencimize öğrenim kredisi desteği verdik. Bu 1 senelik zaman zarfında toplam 10 milyar liradan fazla desteği, burs ve kredi ödemeleri olarak gençlerimize sağladık. Biliyorsunuz öğrenim kredileri geri ödemelerinde ÜFE farkını da ortadan kaldırıyoruz. Bundan böyle gençlerimiz, üniversite eğitimleri boyunca kullandıkları kredi tutarı kadar bedeli geri ödeyerek borçlarını kapatabilecek. Üniversite harçları zaten yok, bunu tarihe gömen biziz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtlar konusunda "liderlik vizyonuna" dikkat çeken Kasapoğlu, "Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 21 senede ortaya koyduğu gayretlerin bir neticesidir. Durmadan, beklemeden, çalışarak, üreterek, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. İnşallah üniversitelerin açılmasıyla birlikte gençlerimiz, yurtlarına yerleşmeye başlayacak. Açıkladığım 800 bin sayısı da çok daha üst seviyelere, kısa zaman içinde çıkmış olacak. İnşallah bu yıl en yüksek yerleştirme oranıyla süreci sona erdireceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Eylül Pazartesi günü yurt açılışları yapacağı bilgisini veren Kasapoğlu, "Köhne yapıları, köhne anlayışı Türkiye artık geride bıraktı. Böyle güzel yurtlar yapılıyor Türkiye'de. Biz spekülasyonlarla vakit kaybedecek değiliz. İşimize bakıyoruz, hizmetimizi nasıl daha iyi hale getiririz onu düşünüyoruz. Hizmet kalitesini ve standardını nasıl daha yukarı seviyelere çıkarırız, bunun yollarını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem, tarihe kapasite

Bakan Kasapoğlu, gençlerle birlikte yürüdüklerini belirterek, "Yeni döneme, tarihi bir yatak kapasitesiyle merhaba diyeceğiz. Gençlere hizmet eden, gençlerin talep ve beklentileri ışığında icraatlar ortaya koyan bir bakanlığız. Her daim gençlerle yan yanayız. El eleyiz, kol kolayız. Bu kutlu yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yerleştirme sonuçlarının en kısa sürede açıklanacağını dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonrasında her pazartesi ve perşembe günü ek yerleştirmelerimiz olacak ve bu uygulama her sene olduğu gibi yıl boyu devam edecek. Ben bir kez daha tüm gençlerimize hayırlı uğurlu bir süreç temenni ediyor, önce ekranları başında bizleri takip eden genç arkadaşlarımızı ve değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum. Gençlerin, yurt ücretleri konusunda hiçbir spekülasyona itibar etmemesini özellikle vurgulamak istiyorum."

Bakan Kasapoğlu, açıklamalarının ardından yurt bahçesinde basın mensuplarıyla basketbol potasına atış yaptı.

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