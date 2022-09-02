Adana'da yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını söndürüldü
Adana'nın Feke ilçesinde yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 11:55
Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine de yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!