Michy Batshuayi Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Michy Batshuayi'nin transferi için kulübü Chelsea ile anlaşma sağlandığını ve Belçikalı futbolcunun İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 14:24
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!