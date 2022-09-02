İçişleri Bakanlığı'ndan çakarlı araç genelgesi

Alınan tüm önlemlere rağmen trafikteki çakarlı araç sayısı azalmıyor. Konuyla ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler de arttı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı yeniden harekete geçti, 81 il valiliğine çakarlı araçlarla ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Bakanlık valiliklerden çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü hakkının kullanımının önüne geçmeye yönelik denetimlerin yıl sonuna kadar sürekli ve yoğun bir şekilde yapılmasını istedi.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar hakkındaki yönetmeliğin 2021 yılında yürürlüğe girdiği hatırlatılan genelgede geçiş üstünlüğünün sadece görev halinde kullanılabileceği ifade edildi.

KEYFİ KULLANIMA PARA CEZASI

Genelgede, keyfi kullanımlara para cezası verildiği belirtilerek zorunlu olmadığı halde gereksiz geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücüler ile geçiş üstünlüğüne sahip olmadığı halde anılan cihazları araçlarında bulunduran ve kullananlar hakkında idari para cezası yaptırımı uygulandığı ifade edildi.