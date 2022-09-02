Organize sanayi bölgelerinde anaokulları açılacak

Törenin açılışında konuşan Varank, bu yılın başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalanarak yeni bir projenin startının verildiğini anımsatarak, mesleki eğitim merkezlerini organize sanayi bölgeleriyle eşleştirdikleri o proje kapsamındaki çalışmaların başarılı bir şekilde devam ettiğini ve öğrencilerin eşleştirildikleri OSB'lerde yer alan fabrikalarda işbaşı eğitimi alarak mesleklerini bizzat sahada öğrendiğini söyledi.

Mesleki eğitim merkezlerindeki eğitim programları ve materyallerin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilip, güncellendiğine dikkati çeken Varank, böylece ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün çok daha hızlı ve kaliteli şekilde yetişmiş olduğunu dile getirdi.

"Hepsinin ortak bir sıkıntısı şu anda eleman bulamamakla ilgiliydi"

Varank, ara eleman eksikliğinin sanayicinin sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Ben daha yeni İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeydim. Hepsinin ortak bir sıkıntısı şu anda eleman bulamamakla ilgiliydi. 'Bakanım bize eleman gönderin biz hemen işe alalım' diyorlar. Bu manada bu işin ne kadar mühim olduğu da gerçekten ortaya çıkmış oluyor. 'Mesleki eğitim merkezlerinin de katkısıyla aradığım elemanı bulamıyorum' lafı artık tarih olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara kavuşturmanın yolunun katma değerli üretimden geçtiğini, bunun da formülünün yatırım, istihdam, üretim, ihracat olduğuna işaret eden Varank, "Özellikle istihdamın geliştirilmesinde sanayi ve eğitim sektörleri arasındaki eş güdüm büyük önem arz ediyor. Bunun bilincinde olarak biz de iki bakanlığımızın iş birliğiyle bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Varank, protokol kapsamında atılacak imzalarla birlikte organize sanayi bölgelerinde okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını sağlayacaklarını belirterek, "Proje kapsamında bir yıl içerisinde 100 organize sanayi bölgesinde anaokullarının açılmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde tabii ki bu sayı daha da artacak. Okulların arazi, inşaat ve tefrişat giderleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda OSB'ler tarafından sağlanacak." dedi.

"İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda bir anaokulu inşaatı devam ediyor"

Okul öncesi eğitim kurumlarda hizmet sunacak personelin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirileceğini ifade eden Varank, bakanlığın OSB'lere çok büyük bir imkanı bu sayede sunmuş olduğunu vurguladı.

Varank, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda bir anaokulu inşaatının devam ettiğini belirterek, "Biter bitmez inşallah oranın öğretmenlerini Milli Eğitim Bakanlığımız atamış olacak. Büyük bir imkanı buradaki çalışan emekçi kardeşlerimize sunmuş olacağız." diye konuştu.

OSB'lerde çalışan, ebeveynlerin çocuklarını okul öncesi eğitime, anaokullarına gönderebileceğini belirten Varank, "Böylece bir yandan çocuklar nitelikli okul öncesi eğitime erişecek, diğer yandan ebeveynlerin özellikle de kadınların istihdam edilebilirliği kolaylaşmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsan kaynağı stratejilerimizi dinamik yaklaşımlarla tasarlamaya özen gösteriyoruz"

Varank, 2002 yılında Türkiye'deki her 100 çocuktan sadece 11'inin anaokuluna gidebildiğini anımsatarak, bugün bu sayının 93'e çıktığını, bunun Türkiye'de eğitim anlamında gerçekten devrim niteliğinde bir gelişme olduğunu ifade etti.

2002 yılında Türkiye'de 192 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bugün bu sayının 341'e ulaştığını dile getiren Varank, "81 ilimizin tamamına organize sanayi bölgelerini götürmüş olduk. Üretime geçen OSB'lerde 56 binden fazla parselde yaklaşık 2,3 milyon vatandaşımıza istihdam imkanı sağlamış olduk. Şimdi başlatacağımız bu projeyle de hem okul öncesi eğitimin daha da yaygınlaşmasını hem de istihdamın gelişimini sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hazırladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital dönüşüm ve beşeri sermaye bu stratejinin en önemli ayaklarını oluşturuyor. Bilhassa sanayide yaşanan dijital dönüşüm iş gücü piyasası üzerinde köklü değişimlere sebep oluyor. Bu sebeple teknolojik dönüşümün giderek hızlandığı bu ortamda insan kaynağı stratejilerimizi de dinamik yaklaşımlarla tasarlamaya özen gösteriyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de konuşma yaptığı programın sonunda, her iki bakan, organize sanayi bölgelerinde okul öncesi eğitim kurumu açılmasına ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.