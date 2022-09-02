Ankara Valisi Vasip Şahin'i dolandırmaya çalışan 3 kişi tutuklandı
Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayıp tehdit ederek dolandırmaya kalktığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden üçü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda terör bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.
Ankara Valisi Vasip Şahin'i telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, valiyi dolandırmaya kalktı.
PARA İSTEYİP TEHDİT ETTİLER
Şüpheliler, Vali Şahin'den çeşitli bahanelerle yüklü miktarda para istedi, Şahin'i, eşi ve çocuklarına zarar vermekle de tehdit etti.
VALİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Vali Şahin'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
ÇETE ÜYELERİ TESPİT EDİLDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada 10 kişilik çete üyelerinin kimlikleri tespit edildi.
5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 10 GÖZALTI
Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden dördü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
3 ZANLI TUTUKLANDI
Şüphelilerden üçü ''tehdit'', ''hakaret'' ve ''nitelikli dolandırıcılık'' suçlarından tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüphelilerin işlemleri ise emniyette sürüyor.
TERÖR BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken, olayda terör bağlantısının olup olmadığı da araştırılıyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!