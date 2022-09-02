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Bakan Muş: Bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ağustos ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu, bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatı." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Eylül 2022 16:23
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Bakan Muş: Bugüne kadarki en yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti

Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Toplantı Salonunda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Muş, Gaziantep'in geçen yıl 10 milyar doları aşan ihracatla ülkenin en büyük 5. ihracatçısı olduğunu söyledi.

Salgın nedeniyle uygulanan genişleyici para politikalarıyla 9 trilyon dolara ulaşan ABD Merkez Bankası bilançosunun enflasyonla mücadele kapsamında küçülmeye başladığını ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"Küresel ekonominin de bu trendi takip etmesi ve küresel büyümenin önümüzdeki dönemde ciddi şekilde yavaşlaması beklenmektedir. Nitekim, ağustos ayı öncü göstergeleri son iki çeyrektir küçülen ABD'nin yanı sıra özellikle Avrupa'da beklentilerin de üzerinde bir yavaşlamaya işaret etmektedir. PMI verileri, Avro Bölgesi için son 18 ayın en düşük seviyesine gerilemiştir. Alman Merkez Bankası ağustos ayında yayımladığı raporda Almanya'da bir resesyon olasılığının giderek arttığını ve enflasyonun artmaya devam edeceğini belirtmiştir. Avrupa genelinde enerji dar boğazı yaşanırken, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkemizin en büyük ihracat pazarlarında resesyon ihtimali güçlenmektedir. Öte yandan, Ukrayna'da devam eden savaş ve Tayvan'da artan gerilim küresel ekonomi için önemli riskler barındırmaktadır."

Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik kritik adım olan ve İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi'nden yönetilen Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında bugüne kadar 1 milyon ton gıdanın küresel piyasalara güvenli bir şekilde girdiğine değinen Muş, "Ukrayna'da gerçekleştirilen üçlü zirvede Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda oluşturulacak Görev Gücü, yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi tesislerin yeniden inşasını koordine edecektir." diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin daha da güçlenerek büyümeye devam edeceğini aktaran Muş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz 2022 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci çeyrekte de büyüme ivmesini sürdürerek yüzde 7,6 oranında büyümüştür. Mal ve hizmet ihracatımızda yaşanan yüzde16,4 oranındaki artışla ihracatın büyümeye katkısı 3,9 puan olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası (yüzde 51'i) mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış olup ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmiştir. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 2,7 puan olmuştur. Böylelikle ülkemiz, ekonomik büyümesini kesintisiz 8 çeyrek boyunca devam ettirerek bu alanda bir kez daha dünyadan pozitif bir şekilde ayrışmıştır."

- 8 ayda 165,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının 8 ayında da sürdürdüğünü belirten Muş, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz üzere Türkiye, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 8 ayında da devam ettirmiştir. Geride bıraktığımız ağustos ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olmuştur. Bu rakam bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatıdır. Yılın 8 ayında toplam 165,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 oranında artışla 54 milyar dolara yükselmiştir. Ağustos ayı ithalatımız ise 32,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu ithalatın 8,7 milyar doları, yani yüzde 27'si enerji kaynaklıdır."

Ortaya konan performans dolayısıyla ihracatçılara teşekkür eden Muş, ihracatçılara ihtiyaçları olan desteği vermek için geçen ay iki önemli ve kapsamlı destek paketini hizmete aldıklarını hatırlattı.

- Bakanlığın destekleri

Bakanlığın tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranlarının artırıldığını, gemi yat sektörünün kapsamının genişletildiğini anlatan Muş, "Özellikle ilaç ve tıbbi cihaz gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu zorunlu belgeler, kayıt ve ruhsatlandırmaya ilişkin giderler destek kapsamına alınmış ve KOBi'lerimizin yurt dışı fuar desteğinden daha fazla yararlanması ve daha etkin fuar organizasyonları düzenlenmesi amacıyla değişikler yapılmıştır." dedi.

Ayrıca 25 Ağustos'ta yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile önemi giderek artan e-ihracat alanında yeni iş modellerini dikkate alan şirketler için e-ihracat konsorsiyumları ve perakende e-ticaret siteleri ve pazar yerleri gibi ekosistemin tüm paydaşları için terzi usulü bir destek paketini kullanıma açtıklarını anımsatan Muş, şöyle devam etti:

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"Bu kapsamda, e-ihracatı uçtan uca yapabilen e-ihracat konsorsiyumları desteklenerek bu alanda bilgi ve tecrübe eksikliği olan KOBİ'lerimiz ekosisteme dahil edilecektir. Ülkemizdeki pazaryerleri yurt dışına açılırken desteklerimizden faydalanacak ve bu desteklerle Türk ürünleri yurt dışındaki pazarlara daha kolay ulaştırılabilecektir. Benzer şekilde, iş birliği kuruluşlarının üyelerini e-ihracata yönlendirmek için düzenleyecekleri heyetler ile tanıtım ve geliştirme projeleri de bakanlığımızca desteklenecektir. Destek oranları temmuz ayında açıkladığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan ülkeler başta olmak üzere hedef ülkeler için 20 puan artırılmıştır. Ayrıca, kurulacak olan Türkiye E-ihracat Platformu ile ihracatçılarımızın ürünlerini yurt dışı pazarlara ulaştırabilmeleri, ithalatçılar için çok daha ulaşılabilir olmaları ve siparişlerini bu platform üzerinden alabilmeleri sağlanacaktır."

Bakan Muş, 2022 yılında ihracatın ekonomik büyümenin ana unsuru olacağına inandığına işaret ederek, sene sonunda 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin yakalanacağına olan inancının da güçlü şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

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