Emniyet şeridini işgal edenler dronla yakalandı
İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler ile kurallara uymayan araç sürücüleri tespit edildi. Kuralları ihlal eden 49 sürücüye 45 bin lira ceza uygulandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, 2 Ağustos sabahı saat 08.00-10.00 arası, İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi yakınlarında dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Uygulamada, emniyet şeridini ihlal ederek diğer sürücülerin hakkını gasp eden ve trafiği tehlikeye atan 25 sürücü ile seyrederken iletişim araçlarını eline alarak kullanan, emniyet kemeri veya kask takmayan 24 sürücüye toplam 45 bin lira idari ceza uygulandı.
Emniyet şeridini işgal edenler dronla tespit edildi
Emniyet şeridinden ilerlemek isteyen araç sürücüleri, polis ekipleri tarafından havadan dronla görüntülendi.
Polis ekiplerini gören araç sürücülerinin, orta ve sol şeride geçerek kendilerini gizlemeye çalıştığı görüldü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!