Maltepe'deki rüşvet trafiği tapelerde

ARZU KAYA

Savcılığın tespitine göre örgüt Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç'ın eski yardımcısı ve şu anda ise CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tasarım Müdür Yardımcısı olan Haydar Battal kadar sekreteri de rüşvet trafiğinde aktif rol aldı. Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın sekreteri Seval Arslan için savcılık, resmi görevinin sınırlarını aşacak şekilde hareket ettiğinin altını çizdi. Örgütün alt kademelerinde yer alan kişileri yönlendirmede bulunduğunu ve belediyeden ihale, kiralama gibi işleri alan firma yetkililerinden 'bağış' adı altında rüşvet talep ettiğini kaydetti.

Rüşvetin Maltepe'den İstanbul'daki diğer CHP'li belediyelere de sirayet ettiği anlaşıldı. Seval Arslan'ın Ataşehir Belediyesi çalışanı olarak tespit edilen Muzaffer Atalay ile konuşması da mercek altına alındı. Ataşehir'de iş yapmak istediği değerlendirilen bir kişinin Seval Arslan aracılığıyla Atalay'a yönlendirildiği, yapılacak iş karşılığında ikilinin aralarında bir ücret belirledikleri ve iş karşılığı maddi menfaat temin ettikleri dikkat çekti. Atalay'ın Arslan'a, "Sen 50 de" diyerek fiyat belirlediği, karşılığında Arslan'ın rakamı az bularak, "Ne, onla hiçbir şey yapmaz abi, bence düşürtme bence yükselt" şeklinde akıl verdikten sonra görevlinin rakamı 350 liraya çıkardığı tapeler iddianamede yer aldı.